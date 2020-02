Der Kabinettsausschuss hat das Verhandlungsmandat Großbritanniens für Handelsgespräche mit der Europäischen Union gebilligt, und die erste Verhandlungsrunde wird am kommenden Montag in Brüssel beginnen, teilte der Sprecher des britischen Premierministers Boris Johnson am Dienstag mit. "Wir freuen uns auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit der EU", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...