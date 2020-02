NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben sich am Dienstag nach starken Gewinnen am Vortag zu Handelsbeginn nur wenig von der Stelle bewegt. Marktteilnehmer erklärten dies mit der etwas freundlicher erwarteten Börse. Am Montag waren die Aktienkurse weltweit stark gefallen, weil die chinesische Coronavirus-Krise international immer mehr um sich greift. Am Dienstag wird mit einem Stabilisierungsversuch am US-Aktienmarkt gerechnet.



Konjunkturdaten stehen im Handelsverlauf ebenfalls an. Veröffentlicht werden Zahlen vom Immobilienmarkt und zum Verbrauchervertrauen. Ob die Daten aber zu starken Marktbewegungen führen, ist angesichts der Dominanz der Corona-Krise an den Finanzmärkten fraglich.



Zweijährige US-Anleihen stagnierten auf 100 8/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,24 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen leicht um 1/32 Punkte auf 100 26/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,20 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen legten um 2/32 Punkte auf 101 8/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 1,36 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 3/32 Punkte auf 103 28/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,83 Prozent./bgf/jsl/men