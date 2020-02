=== *** 07:00 DE/Aareal Bank AG, Jahresergebnis (11:30 PK in Frankfurt), Wiesbaden *** 07:00 GB/Rio Tinto plc, Jahresergebnis, London *** 07:30 FR/Danone SA, Jahresergebnis, Paris *** 07:30 FR/Peugeot - PSA Peugeot Citroen SA, Jahresergebnis, Paris *** 08:15 ES/Iberdrola SA, Jahresergebnis, Bilbao *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Februar PROGNOSE: 103 zuvor: 104 09:20 DE/VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik, Tec Summit (bis 27.2.), Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 5-jährige Bundesobligation über 4 Mrd EUR 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 DE/Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), "Lecture on Money and Finance" mit Irlands Zentralbankgouverneur Makhlouf, Berlin 15:35 US/Fed, Rede von Dallas-Fed-Präsident Kaplan (2020 stimmberechtigt im FOMC) bei der Emerging Manager Conference, Austin *** 16:00 US/Neubauverkäufe Januar PROGNOSE: +2,4% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 17:40 DE/Alstria Office Reit-AG, Jahresergebnis, Hamburg 19:00 US/Fed, Rede von Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari (2020 stimmberechtigt im FOMC) beim Minneapolis Downtown Council Business Forum - DE/Politischer Aschermittwoch - DE/IG Metall-Vorstand, Beschluss über die endgültigen Forderungen an die Arbeitgeber für die anstehenden Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie, Frankfurt - AT/Treffen der am Atomabkommen mit Iran beteiligten Staaten, Wien - Folgende außerplanmäßige Index-Änderung wird nach Handelsschluss wirksam: SDAX + NEUAUFNAHME - Elmos Semiconductor + HERAUSNAHME - Adler Real Estate ===

