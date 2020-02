Nachdem die Disney-Aktie gestern im Sog der allgemeinen Coronavirus-Korrektur bis zu fünf Prozent verlor, notiert der Kurs vorbörslich aktuell bei rund zwei Prozent im Plus. Kein Wunder, denn im märz setzt der Unterhaltungsriese zum Sprint an: Der erste große Familien-Film für 2020 kommt ins Kino und der Streamingservice Disney+ startet in Europa. Am Montag, 24. Februar, Stand der Hashtag "Disney+" ganz oben in den Trends auf Twitter, dabei war der Dienst noch gar nicht gestartet. Allerdings begann ...

