Die O-RAN Alliance (O-RAN) und das Telecom Infra Project (TIP) haben heute eine Verbindungsvereinbarung bekannt gegeben, das die Abstimmung im gemeinsamen Schwerpunktbereich der Entwicklung interoperabler offener Funkzugangsnetzwerklösungen (Radio Access Network, RAN) gewährleistet.

Die O-RAN Alliance konzentriert sich auf die Entwicklung offener, intelligenter, virtualisierter und interoperabler RAN-Spezifikationen. Die Alliance hat bereits 31 Spezifikationen erstellt, mit 37 Demonstrationen der Technologie auf vergangenen MWC-Veranstaltungen, globalen Plugfests und mehr als 1.000.000 Codezeilen, die in Partnerschaft mit der Linux Foundation veröffentlicht wurden. Die Betreiber haben damit begonnen, Netzwerkimplementierungen anzukündigen.

Die Mission und der Schwerpunkt der O-RAN Alliance ergänzen die Mission von TIP, eine durchgehende, zerteilte Telekommunikationsinfrastruktur in unterschiedlichen Umgebungen bereitzustellen. Mit der Vereinbarung zur Zusammenarbeit erreichen O-RAN und TIP nun eine neue Ebene der Kollaboration für ein offenes RAN. Die Verbindung ermöglicht den Austausch von Informationen, die Bezugnahme auf Spezifikationen und die Durchführung gemeinsamer Test- und Integrationsbemühungen.

"Dieser neue Rahmen für die Zusammenarbeit zwischen O-RAN und TIP, zwei wichtige Initiativen im Bereich des Open Networking, wird unsere Mission unterstützen, die RAN-Branche in Richtung einer offenen und intelligenten Mobilfunkinfrastruktur umzugestalten", sagte Alex Jinsung Choi, COO der O-RAN Alliance und SVP Strategy Technology Innovation, Deutsche Telekom. "Die Ausrichtung auf die O-RAN-Interoperabilitätsbemühungen wird der Branche helfen, die Bereitstellung kommerzieller Open-RAN-Lösungen zu beschleunigen. Die Einrichtung des ersten gemeinsamen offenen O-RAN-Test- und Integrationszentrums (O-RAN Open Test and Integration Center, OTIC) mit dem TIP Community Lab in Berlin ist ein konkreter Schritt, um diesen Multi-Community-Ansatz zu ermöglichen."

"Die OpenRAN-Lösungen von TIP sind ein wichtiges Element unserer Arbeit zur Beschleunigung der Innovation in allen Elementen des Netzes, einschließlich Zugang, Transport, Kern und Dienstleistungen. In der gesamten TIP-Gemeinschaft stellen wir eine steigende Nachfrage fest und haben bedeutende Fortschritte bei den OpenRAN-Einführungen auf der ganzen Welt erzielt", sagte Attilio Zani, Executive Director, Telecom Infra Project. "Mit diesem Kooperationsrahmen werden TIP und O-RAN gemeinsam an der Entwicklung interoperabler 5G-RAN-Lösungen arbeiten. Eines unserer ersten Ergebnisse wird die Veröffentlichung des Anforderungsdokuments für die OpenRAN-5GNR-NR-Basisstationsplattform mit normativen Verweisen auf die O-RAN-Spezifikationen sein."

Über die O-RAN Alliance

Die O-RAN Alliance ist eine weltweite Gemeinschaft von mehr als 160 Mobilfunkbetreibern, Anbietern sowie Forschungs- und akademischen Institutionen, die in der Funkzugangsnetz-Branche (Radio Access Network, RAN) tätig sind. Da das RAN ein wesentlicher Bestandteil eines jeden Mobilfunknetzes ist, ist es die Aufgabe der O-RAN Alliance, die Branche in Richtung intelligenterer, offener, virtualisierter und vollständig interoperabler Mobilfunknetze umzugestalten. Die neuen O-RAN-Standards ermöglichen ein wettbewerbsfähigeres und lebendigeres RAN-Anbieter-Ökosystem mit schnellerer Innovation zur Verbesserung der Benutzererfahrung. O-RAN-konforme Mobilfunknetze werden gleichzeitig die Effizienz der RAN-Bereitstellung sowie den Betrieb durch die Mobilfunkbetreiber verbessern. Um dies zu erreichen, veröffentlicht die O-RAN Alliance neue RAN-Spezifikationen, bringt Open Software für das RAN heraus und unterstützt ihre Mitglieder bei der Integration und beim Testen ihrer Implementierungen.

Ein kurzes Video, das den Fortschritt von O-RAN beschreibt, finden Sie unter www.o-ran.org/videos

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.o-ran.org

Über das Telecom Infra Project

TIP ist eine kollaborative Telekommunikationsgemeinschaft, die die Infrastruktur entwickelt, welche die globale Konnektivität untermauert. Die Aufgabe von TIP besteht darin, das Innovationstempo in den Telekommunikationsnetzen der nächsten Generation zu beschleunigen, indem standardbasierte, offene und zerteilte End-to-End-Lösungen entworfen, gebaut, getestet und bereitgestellt werden. In den letzten vier Jahren hat TIP wesentliche Innovationen in allen Elementen des Netzwerks, einschließlich Zugang, Transport, Kern und Dienstleistungen, vorangetrieben, wobei die Anwendungsfälle von städtischen bis hin zu ländlichen Märkten abgedeckt wurden. Bis heute verfügt es über 13 Community Labs, die Lösungen testen, validieren und integrieren, und hat mit Feldversuchen in Afrika, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Europa begonnen. Die kürzlich gestartete TIP Exchange hostet 45 Produkte von 28 Mitgliedsunternehmen.

