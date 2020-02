Fibocom (Stock Code: 300638, SZSE), ein führender Anbieter von zellulär integrierten drahtlosen Module Lösungen für das Internet of Things (IoT), plant auf dem 18. Embedded World sein LTE Cat.1 Modul L610 vorzuführen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200225005736/de/

(Graphic: Business Wire)

Basiert auf UNISOC 8910DM, die erste LTE Cat.1 bis Chipsatzplattform auf der Welt, ist Fibocom L610 mit der Höchstgeschwindigkeit von bis zu 10 Mbps ein industriegerechtes LTE Cat.1-Modul. Mit einer hohen Leistungsfähigkeit im Vergleich zu seiner Erschwinglichkeit aufgrund des guten Angebots von UNISOC ist es ganz attraktiv. Es unterstützt sowohl FDD-LTE TDD-LTE GSM Langstreckenkommunikationen als auch drahtlose Kurzstrecken-Übertragungsverfahren wie WiFi SCAN Bluetooth. Fibocom L610 verfügt über vielfältige Schnittstellen, einschließlich UART SPI I2C USB. LBS ist in dem Modul eingebaut und TTS, Aufnahme und VoLTE sind unterstützt.

Mit der kommerziellen Markteinführung von 5G stehen viele große Betreiber vor großen Herausforderungen des Betriebs des parallelen 2G 3G 4G 5G-Netzes und der gleichzeitiger Bedienung von vier Benutzer-Generationen. Aus langfristiger Planungsperspektive ist der Ausscheid des 2G 3G-Netzwerks und die Migration des 4G-Netzes bereits eine allgemeine Tendenz der ganzen Welt. Aufgrund der Tatsache, dass Fibocom L610 die Forderung nach geringem Leistungsverbrauch erfüllen und das Problem der Restrukturierung des CDMA EVDO-Netzes lösen kann, stellt es das beste Migrationsinstrument für IoT-Benutzer dar, um einen reibungslosen Übergang Ihrer IoT-Projekte zu ermöglichen.

Im Vergleich zu NB-IoT- und 2G-Modulen hat das Cat.1-Modul Vorteile im Bereich der Netzwerkabdeckung, Geschwindigkeit und Latenz. Fibocom L610 ist die ideale Lösung, um die nächsten Trends der umfangreichen Anwendung der IoT-Industrien zu beschleunigen, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, geringe Latenz, hohe Reichweite und schnelle Echtzeitkommunikationsgeschwindigkeit erfordert. Zurzeit hat die Fibocom L610-Serie Netzwerkbänder der Hauptbetreiber in Asien, Europa und Lateinamerika schon bedeckt. In der Zukunft kann es in diversifizierten Anwendungsszenarien wie Intelligentes Messsystem, Asset Tracking, öffentliches Netzwerk Intercom, industrielle DTU, Intelligenter Einzelhandel, geteilte Hardware usw. eingesetzt werden.

Mit der Strategie "Module as a Service" ist Fibocom in der Lage, eine Komplettlösung für IoT-Kunden bereitzustellen. Dabei handelt es sich um die Kooperation vom Angebot der Funkmodule, PCB Design, IoT-Anwendungsterminal, Softwareplattform und Verbindungsmanagement zur Unterstützung der Kunden in jeder industriellen Innovations- und Digitalisierungsphase.

Über Fibocom Wireless Inc.

Fibocom wurde im 1999 gegründet und ist der erste in China börsennotierte Anbieter von drahtlosen Kommunikationsmodulen und Internet of Things (IoT) Lösungen (Stock Code: 300638). Mit dem Hauptsitz in Shenzhen und den beiden Forschungs- und Entwicklungszentren in Shenzehen und Xi'an hat Fibocom auch Niederlassungen in vielen unterschiedlichen Ländern sowie Regionen wie z.B. Nordamerika, Europa, Indien, Taiwan, Hongkong und er bietet Services für Kunden aus 100 Ländern an.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200225005736/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Fibocom Wireless Inc.

5 F, Turm A, Technologiegebäude II, 1057 Nanhai Avenue, Shenzhen, China

+86 755-26733555

www.fibocom.com

ellie.yuan@fibocom.com