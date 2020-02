USA: Verbraucherstimmung merklich schwächer als erwartetWASHINGTON - Die Stimmung der US-Verbraucher ist im Februar merklich schwächer als erwartet ausgefallen. Der vom Conference Board erhobene Indikator stieg zwar im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Punkte auf 130,7 Zähler, wie das private Marktforschungsinstitut am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt jedoch mit 132,2 Punkten gerechnet.ROUNDUP 3: Deutsche Wirtschaft kraftlos - Coronavirus dämpft KonjunkturhoffnungWIESBADEN - Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus trifft die deutsche Konjunktur mitten in der Flaute. Weil das Wirtschaftswachstum im vierten Quartal 2019 im Vergleich zum Vorquartal stagnierte, geht Europas größte Volkswirtschaft ohne nennenswerten Rückenwind ins laufende Jahr. Die Hoffnung auf eine rasche Konjunkturerholung schwindet, nachdem die Coronavirus-Epidemie inzwischen in Europa angekommen ist und sich derzeit vor allem in Italien ausbreitet. Die deutsche Wirtschaft sieht die Entwicklung in Italien - der drittgrößten Euro-Volkswirtschaft - mit Sorge.Altmaier will Impulse für mehr Wachstum - auch wegen CoronavirusBERLIN - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier pocht mit Blick auf den neuartigen Coronavirus und Probleme der Exportindustrie auf Entlastungen der Wirtschaft. Während sich Binnenkonjunktur und Bauwirtschaft gut entwickelten, stehe die exportorientierte Industrie unter Druck, sagte der CDU-Politiker am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. "Hinzu kommen aktuell Unsicherheiten durch das Coronavirus. Daher ist es entscheidend, dass wir jetzt wirtschaftspolitische Impulse für eine Belebung des Wachstums liefern." Spielräume für Entlastungen gebe es, sagte er. Das zeige der nun bestätigte Milliarden-Überschuss im Jahr 2019.ROUNDUP/Trump: Will keine Wahlkampfhilfe und bekomme auch keineNEU DELHI - US-Präsident Donald Trump wehrt sich weiter gegen die Darstellung, er bekomme Wahlkampfhilfe aus Russland. "Ich will keine Hilfe von irgendeinem Land und ich habe keine Hilfe aus irgendeinem Land erhalten", sagte Trump am Dienstag bei einer Pressekonferenz zum Abschluss seiner Indien-Reise in Neu Delhi.USA: Stärkster Anstieg der Hauspreise seit zehn Monaten - Case-Shiller-IndexNEW YORK - Auf dem US-Immobilienmarkt hat sich der Preisauftrieb im Dezember weiter verstärkt. Gegenüber dem Vorjahr stiegen die Hauspreise um 2,85 Prozent, wie aus dem am Dienstag in New York veröffentlichten S&P/Case-Shiller-Index hervorgeht. Analysten hatten diesen Zuwachs erwartet. Seit vergangenen Juli hat sich der Preisauftrieb verstärkt. Der Zuwachs im Dezember ist der stärkste seit Februar 2019.USA: Häuserpreise steigen stärker als erwartet - FHFANEW YORK - In den USA sind die Häuserpreise im Dezember stärker als erwartet gestiegen. Der FHFA-Hauspreisindex legte zum Vormonat um 0,6 Prozent zu, wie die Federal Housing Finance Agency (FHFA) am Dienstag in New York mitteilte. Analysten hatten im Mittel lediglich mit einem Anstieg um 0,4 Prozent gerechnet. Zudem wurde der Anstieg im Vormonat nach oben korrigiert. Im November waren die Hauspreise um revidierte 0,3 (ursprünglich 0,2) Prozent geklettert.Britisches Kabinett verabschiedet Mandat für Gespräche mit BrüsselLONDON/BRÜSSEL - Das britische Kabinett hat fast zeitgleich mit der EU ein Verhandlungsmandat für die Gespräche über die künftigen Beziehungen zwischen London und Brüssel verabschiedet. Das teilte ein Regierungssprecher am Dienstag in London mit. Der Ansatz werde die "wirtschaftliche und politische Unabhängigkeit" Großbritanniens zum Ende dieses Jahres wiederherstellen, so der Sprecher. Er basiere auf bestehenden Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und gleichgesinnten souveränen Staaten. Die Details des britischen Verhandlungsmandats sollen am Donnerstag präsentiert werden.Frankreich: Geschäftsklima bleibt trotz Coronavirus robustPARIS - Die Stimmung in französischen Unternehmen hat sich im Februar trotz der Ausbreitung des Coronavirus überraschend robust gezeigt. Der Indexwert für das Geschäftsklima lag im Februar unverändert bei 105 Punkten, wie das Statistikamt Insee am Dienstag in Paris mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt hingegen mit einem Rückgang auf 103 Punkte gerechnet. Der Januar-Wert wurde von 104 Punkten auf 105 Punkte nach oben revidiert.Kundenhinweis: ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst./jsl