Original-Research: Wolftank-Adisa Holding AG - von Montega AGEinstufung von Montega AG zu Wolftank-Adisa Holding AGUnternehmen: Wolftank-Adisa Holding AG ISIN: AT0000A25NJ6Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 25.02.2020 Kursziel: 42,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Pierre GröningErfreuliche Fortschritte bei der internationalen Expansion dürften avisiertes Umsatz- und Ergebniswachstum unterstützen Nach der Anhebung der Jahresziele am Ende des dritten Quartals 2019 hat Wolftank-Adisa in den vergangenen Wochen weitere positive Neuigkeiten vermeldet. Diese offenbaren sichtbare Fortschritte bei den fortwährenden Internationalisierungsplänen und bekräftigen unsere positive Sicht bezüglich des Wachstumspotenzials des Unternehmens. Geschäftsausweitung in UK durch umfangreiche Kooperationsvereinbarung: Kurz vor dem Jahreswechsel konnte Wolftank-Adisa den Beginn einer mehrjährigen Zusammenarbeit mit der Eurotank Service Group vermelden, die als einer der führenden Dienstleister im Bereich Tankanlagen im Vereinigten Königreich und Irland agiert. Der Rahmenvertrag beinhaltet dabei im Wesentlichen die Unterstützung bei der Reinigung und Wartung von industriellen Großtanks unter Anwendung der Technologie und der Spezialharze von Wolftank Adisa. Da Wolftank-Adisa selbst über keinen eigenen lokalen Vertrieb im Vereinigten Königreich verfügt, erachten wir die Kooperation mit Eurotank als wesentlichen Schritt für den Zugang zu bedeutenden Mineralölgesellschaften und Betreibern von Tankstellenparks vor Ort. Gemäß Vorstand konnten erste Großaufträge bereits gewonnen werden, sodass der Umsatzanteil in UK (bisher < 1%) ab dem laufenden Geschäftsjahr spürbar zunehmen dürfte. Erfolgreicher Markteintritt in Südamerika: Auch in Südamerika hat Wolftank Adisa mit der Gründung der Wolftank LATAM Latinoamérica in Sao Paulo (Brasilien) den avisierten Markteintritt erfolgreich umgesetzt. So soll die eigene Tochtergesellschaft zukünftig das komplette Leistungsportfolio des Konzerns an Akteure der chemischen und petrochemischen Industrie in ganz Südamerika vermarkten und dabei sowohl über- als auch unterirdische Tankanlagen adressieren. Mit dem Großauftrag von ENI für die Instandsetzung eines Tank-Terminals und die Sanierung einer Offshore-Plattform in Mexiko zusammen mit der lokal tätigen Saipem S.p.A. konnte der Vorstand auch hier bereits einen ersten Erfolg verkünden, nachdem zuvor lediglich Pilotprojekte (v.a. in Kolumbien) durchgeführt wurden. Umsetzung von Projekten in China derzeit nicht in Gefahr: Im wichtigen Absatzmarkt China (ca. 20% Umsatzanteil) musste Wolftank-Adisa angesichts der Coronavirus Verbreitung zwar den bereits im Januar begonnenen Betriebsurlaub (Neujahrsfest in China) bis zum 10. Februar verlängern sowie Verzögerungen bei der Verarbeitung von Bestelleingängen und Auslieferungen hinnehmen. Gemäß Management sind auf Jahressicht bisher jedoch keine negativen Auswirkungen auf das lokale Geschäft zu erwarten, zumal bereits vorbereitete Kapazitätsausweitungen potenzielle Einbußen im Fall von Verzögerungen über das erste Quartal hinaus im restlichen Jahresverlauf vollständig kompensieren könnten. Fazit: Wolftank-Adisa hat mit den Geschäftsausweitungen vor allem in UK und Südamerika in den letzten Wochen weitere Meilensteine bei der fortwährenden Expansionsstrategie erreicht, die das Umsatz- und Ergebniswachstum bereits ab dem laufenden Geschäftsjahr fördern dürften. Zudem sollte das jüngst erfolgte XETRA-Listing zukünftig für eine erhöhte Handelsliquidität sorgen und die Möglichkeit positiver Reaktionen des Aktienkurses auf weitere operative Erfolgsmeldungen begünstigen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung. 