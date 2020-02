Berlin (ots) - Nicht nur der Umfang der Internetnutzung, sondern auch die Art, wie wir das Internet nutzen, ist entscheidendDie Initiative D21 hat heute ihr Lagebild (D21-Digital-Index) zur Digitalen Gesellschaft 2019/2020 veröffentlicht. Hierzu erklärt die Stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Nadine Schön:"Die Deutschen werden weiter digitaler. In ganz Deutschland hat die Internetnutzung um zwei Prozentpunkte zugelegt. Insgesamt nutzen 86 Prozent der Bundesbürger regelmäßig das Internet.Allerdings ist nicht nur der Umfang der Internetnutzung, sondern vielmehr die Art der Nutzung entscheidend. Es kommt darauf an, dass wir uns sicher und souverän in der digitalen Welt bewegen, damit alle Menschen in Deutschland die enormen Chancen der Digitalisierung auch nutzen können - sowohl im beruflichen Kontext, wie auch im gesellschaftlichen und privaten.Die Studie kommt zu dem Schluss, dass die Mehrheit der deutschen Bevölkerung der Veränderungen durch Digitalisierung positiv gegenübersteht. Aber nur die Minderheit (36 Prozent) findet, dass Schulen notwendige Digitalisierungsfähigkeiten vermitteln.Das verdeutlicht noch einmal, dass wir bereits in der Schule ansetzen müssen. Durch die Vermittlung umfassender Digitalkompetenz müssen wir alle Schülerinnen und Schüler in die Lage versetzen, sich zurecht zu finden in einer Welt, die komplexer wird und ganz neue Fähigkeiten verlangt. Dazu gehört eine umfassende Informations- und Datenkompetenz, die fächerübergreifend sowie in einem eigenen Schulfach als neue Grundkompetenz vermittelt werden sollte: von Kenntnissen über Datensicherheit und Datenschutz, über allgemeine Informations- und Datenkompetenz bis hin zu grundlegenden Kenntnissen im Programmieren und der Funktionsweise von Algorithmen. Ebenso wichtig sind aber neue "soft skills" wie vernetztes Denken und Arbeiten, Empathie- und Teamfähigkeit sowie Verantwortungsübernahme. Dazu brauchen wir ein neues bildungspolitisches Leitbild in Deutschland."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7846/4530508