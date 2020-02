Aktien von Jinko Solar (WKN: A0Q87R) sind eine Ausnahmeerscheinung in diesen Tagen und ziehen trotz aller Widrigkeiten am Gesamtmarkt ihre Kreise nahe dem Hoch bei 28,64 USD.

CEO Kangping Chen sprach im Zuge der letzten Quartalszahlenvorlage im November (wir berichteten) von einer "hohen Binnennachfrage in den nächsten sechs Monaten" in China, die in steigenden Installationszahlen sichtbar werden. Das scheint sich offensichtlich nun zu bewahrheiten.

Das Management forciert aktuell Effizienzschritte wie Investitionen in eine leistungsfähigere, aber auch kostspielige Monowafer-Produktion. Circa vier von fünf Solarmodulen werden von chinesischen Herstellern gefertigt, davon ist Jinko Solar der größte. Mittlerweile verschifft das Unternehmen über 3.000 Megawatt an Solarmodulkapazitäten im Quartal weltweit.

