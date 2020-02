Aachen (ots) - Der Elektroautohersteller e.GO zeigt die Konzeptstudie der Limited Edition e.GO Life Concept Cross und die seriennahe Version des e.GO Life SportDie e.GO Mobile AG präsentiert auf dem Internationalen Automobil-Salon in Genf 2020 (Messegelände, Halle 2, Stand 2243) vom 5. bis 15. März 2020 erstmals den e.GO Life Concept Cross, der 2021 als limitierte Kleinserie auf den Markt kommt. Außerdem zeigt das Unternehmen die seriennahe Sportversion e.GO Life Sport und den elektrischen Kleinbus e.GO Mover mit interaktiver Kommunikation zwischen Fahrzeug und Fahrgast.Der e.GO Life Concept Cross ist ein City Utility Vehicle und ein Clean Utility Vehicle zugleich. Das Fahrzeug erleichtert durch die Länge von 3,41 m die Parkplatzsuche und bietet eine komfortable SUV-Höhe von 1,66 m sowie eine beeindruckende Breite von 1,82 m. Ein stärkerer E-Motor mit 72 kW und eine größere Batterie als beim e.GO Life 60 machen den 1.280 kg (EG Leergewicht) leichten Viersitzer zu einem der dynamischsten und sichersten Kleinwagen. Die Vorbestellung des limitierten e.GO Life Concept Cross ist in Genf möglich.Nach der Premiere der Konzeptstudie e.GO Life Concept Sport auf dem Genfer Autosalon 2019 präsentiert e.GO dieses Jahr die seriennahe Version des Fahrzeugs. Der e.GO Life Sport verfügt über einen stärkeren E-Motor mit 80 kW sowie ein sportlich abgestimmtes Fahrwerk, eine größere Batterie, 17 Zoll Leichtmetallfelgen, Sportsitze und ein Glas-Cockpit. Die Vorbestellung des e.GO Life Sport ist ebenfalls in Genf möglich."Der Kauf eines neuen Autos ist und bleibt eine emotionale Entscheidung. Auch die Käufer von E-Autos wollen Emotionen kaufen. Unsere Kunden zeigen sich vom Design des e.GO Life begeistert. Sie wünschen sich weitere ansprechende Derivate unseres e.GO Life, die etwas über den Käufer und Nutzer aussagen. Da der e.GO Life eine Fahrzeugplattform ist, können wir nun unsere Stärke ausspielen und mit geringem Aufwand emotionale Sondermodelle wie den Life Sport oder den Life Cross auf den Markt bringen", so Professor Günther Schuh, CEO der e.GO Mobile AG.e.GO Mobile AGInternationaler Automobil-Salon Genf 2020MessegeländeHalle 2Stand 2243 Weiteres Bildmaterial finden Sie hier: https://mediacenter.e-go-mobile.com/de/galerien/e.go-life/Pressekontakt:e.GO Mobile AGCarolina KuttigPublic RelationsCampus-Boulevard 3052074 AachenT +49 241 47574-227presse@e-go-mobile.comOriginal-Content von: e.GO Mobile AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126464/4530522