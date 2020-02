Inmitten der Marktturbulenzen in diesen Tagen läuft die Berichtssaison unvermindert weiter. Im Zuge dessen berichtete gestern der kalifornische Testsoftware-Hersteller Keysight Technologies (US49338L1035) über seinen Geschäftsgang für das am 31.01.2020 abgelaufene 1. Quartal des Geschäftsjahres 2020. Dabei bestätigte das Unternehmen erneut seine dynamische Wachstumshistorie und damit unseren Investment-Case.Keysight Technologies Inc. ist ein Unternehmen welches sich auf die Bereitstellung von Elektronikdesign- und Testlösungen für die Kommunikations- und Elektronikindustrie konzentriert. Der Konzern bietet Elektronikdesign- und Testgeräte und -systeme sowie zugehörige Software, Softwaredesigntools und zugehörige Dienstleistungen an. Das operative Geschäft ist in drei Segmente gegliedert: Die Communications Solutions Group (CSG), die Electronic Industrial Solutions Group (EISG) und die IXIA Solutions Group (ISG). Die Segmente CSG und EISG bieten Elektronikdesign- und Testsoftware, Instrumente und Systeme für die Simulation, das Design, die Validierung, die Herstellung, die Installation und die Optimierung von elektronischen Geräten.

Den vollständigen Artikel lesen ...