FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ISOENERGY LTD. O.N. I01 CA46500E1079
AB/FROM ONWARDS 25.02.2020 17:45 CET
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ISOENERGY LTD. O.N. I01 CA46500E1079
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