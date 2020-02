Osaka, Japan (ots/PRNewswire) - Nippon Shokubai Co., Ltd. (im Folgenden "Nippon Shokubai") hat durch Anwendung seiner einzigartigen organisch-anorganischen Hybridtechnologie und seiner Sheet-Forming-Technologie einen neuen Separator für die alkalische Wasserelektrolyse entwickelt. Der neue Separator eignet sich für die Erzeugung von umweltfreundlichem, "grünem Wasserstoff", da er eine hohe Beständigkeit gegen die Kreuzpermeation von Gasen und hohe Effizienz bei der Wasserstofferzeugung aufweist. Er lässt sich zudem auch im trockenen Zustand leicht handhaben. Der neue Separator unterstützt die weltweite Verbreitung von "grünem Wasserstoff" und trägt zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen (GHG) bei.Logo:https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104641/202002176868/_prw_PI4im_4Z138o5i.jpgUm die globale Erderwärmung zu verhindern, wurden weltweit zahlreiche Projekte zur Verringerung des Kohlendioxidausstoßes durchgeführt. Im Rahmen dieser Aktivitäten hat der Einsatz von Brennstoffzellen für verschiedene Anwendungen wie Fahrzeuge und Systeme der Mikro-Kraft-Wärme-Kopplung begonnen.Das heute am häufigsten angewandte Verfahren zur industriellen Erzeugung von Wasserstoff ist die Dampfreformierung. Dieses Verfahren geht jedoch mit der Emission von Kohlendioxid einher, da es Gas aus fossilen Quellen als Rohstoff verwendet. Für weltweites Interesse sorgt von daher die alkalische Wasserelektrolyse (Abb. 1), die erneuerbare Energien als Mittel zur Bereitstellung von Wasserstoff nutzt und ohne Kohlendioxidemissionen auskommt. Weltweit werden zudem groß angelegte Demonstrationsprojekte gefördert.Abb. 1: Schematische Darstellung der alkalischen Wasserelektrolysehttps://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104641/202002176868/_prw_PI1im_TMU1Q0XP.jpgAbb. 2: Nippon Shokubais neu entwickelter Separatorhttps://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104641/202002176868/_prw_PI2im_7wuICefb.jpgDer Separator (grün dargestellt in Abb. 1) ist in diesem System der alkalischen Wasserelektrolyse eines der wichtigsten Materialien, das die Effizienz der Wasserstoffproduktion beeinflusst. Ein Separator für die alkalische Wasserelektrolyse erfordert hohe Resistenz gegen die Kreuzpermeation von Wasserstoff und Sauerstoff und einen niedrigen ohmschen Widerstand der Separatoren (hohe ionische Leitfähigkeit). Da die alkalische Wasserelektrolyse zudem unter schwierigen Bedingungen wie z. B. hohen Temperaturen und sehr hoher basischer Konzentration abläuft, gab es nur sehr wenige Separatoren, die für die alkalische Wasserelektrolyse in Frage kommen.Nippon Shokubai hat erfolgreich den neuen Separator mit hoher Beständigkeit gegen die Kreuzpermeation von Wasserstoff und Sauerstoff und niedrigem ohmschen Widerstand der Separatoren (hohe ionische Leitfähigkeit) für die alkalische Wasserelektrolyse durch Anwendung seiner einzigartigen organisch-anorganischen Hybridtechnologie und Sheet-Forming-Technologie entwickelt.Es wird erwartet, dass der neue Separator des Unternehmens den Verbrauch von elektrischer Energie reduzieren und eine höhere Wasserstoffreinheit ermöglichen wird. Das Unternehmen wird diesen neuen Separator am Stand von Nippon Shokubai auf der 11. International Rechargeable Battery Exhibition in der Aomi Hall auf dem Tokyo Big Sight-Messegelände vom 26. Februar (Mittwoch) bis 28. Februar (Freitag) erstmals präsentieren und ausstellen.Informationen zu Nippon Shokubai Co., Ltd.:Nippon Shokubai hat sein Geschäft mit einzigartiger Katalysatortechnologie seit 1941 ausgebaut. Das Unternehmen liefert unter anderem Ethylenoxid, Acrylsäure, Automobilkatalysatoren und Prozesskatalysatoren und ist mit dem größten Marktanteil Weltmarktführer für Superabsorber-Polymere. Nippon Shokubai ist ein global operierendes Chemieunternehmen, das getreu seiner Unternehmensmission "Providing affluence and comfort to people and society with our unique technology" (Mit unserer einzigartigen Technologie Wohlstand und Komfort für Mensch und Gesellschaft schaffen) tätig ist.http://www.shokubai.co.jp/en/Pressekontakt:Akira KurusuInvestor & Public Relations Dept.Nippon Shokubai Co., Ltd.Tel: +81-3-3506-7605E-Mail: shokubai@n.shokubai.co.jpOriginal-Content von: Nippon Shokubai Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141763/4530583