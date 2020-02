Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat 2019 Kredite in Höhe von rund 1,55 Milliarden Euro in Österreich vergeben. Es sei ein "sehr gutes Jahr" gewesen, sagte der für Österreich zuständige EIB-Vizepräsident Andrew McDowell gegenüber der APA in Brüssel. Die Gesamtsumme sei um knapp 400 Millionen Euro höher als im Vorjahr. 2018 wurden laut der EIB 1,184 Mrd. Euro vergeben.Zudem liegt der Betrag über ...

