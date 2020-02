The following instruments on XETRA do have their first trading day 26.02.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 26.02.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0520663672 FLUGH.ZUER. 20/35 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000DD5AP41 DZ BANK CLN E.9867 CWW BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DD5AP58 DZ BANK CLN E.9868 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3951 LB.HESS.THR.CARRARA02T/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3969 LB.HESS.THR.CARRAR 02U/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4YT7 LB.HESS.THR. IHS 20/30 BD01 BON EUR NCA XFRA EU000A1Z99L8 ESM 20/30 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA US222213AU49 CEB 20/25 BD01 BON USD NCA XFRA US521865BB05 LEAR 20/30 BD01 BON USD NCA XFRA US912810SM18 USA 20/50 BD01 BON USD NCA XFRA XS2122174415 ING GROEP 20/UND. FLR BD01 BON USD NCA 6PH XFRA CA18912C1023 CLOUDMD SOFTWARE+SERVICES EQ00 EQU EUR NCA MEK1 XFRA CA58549W3030 MELKIOR RES INC. EQ00 EQU EUR NCA 1N8U XFRA US00783V1044 ADYEN NV UNSP.ADR/0,02 EQ00 EQU EUR NCA 45F XFRA US31948P1049 FIRST CHOICE BANCORP EQ00 EQU EUR NCA RRTU XFRA US74973Y1038 RTL GROUP UNSP.ADR 10 EQ00 EQU EUR NCA 47VS XFRA US82575P1075 SIBANYE STILLW.SP.ADR 1/4 EQ00 EQU EUR NCA VNAA XFRA US92887H1077 VONOVIA SE ADR 1/2/O.N EQ00 EQU EUR N