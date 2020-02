The following instruments on XETRA do have their last trading day on 26.02.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.02.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CA135087D929 CDA 2020 BD00 BON CAD NCA XFRA DE000EH1AAK3 COBA OMH E2411 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3CY5 LB.HESS.THR.CARRARA07A/16 BD00 BON EUR NCA XFRA PTEDPUOM0024 EDP-ENERG.PORTUG.15/75FLR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1JJR9 DZ BANK IS.E8150VAR BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2FQ6 LB.HESS.THR.CARRARA03C/16 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB88Z5 NORDLB 10PH.BD. 17/17 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB8KE1 NORDLB 5 PH.BD.08/16 BD01 BON EUR NCA XFRA US23636BAK52 DANSKE BK 17/20 MTN REGS BD01 BON USD NCA XFRA US78012KC544 ROYAL BK CDA 17/20 FLR BD01 BON USD NCA XFRA USP2205JAH34 CENCOSUD 12/23 REG.S BD01 BON USD NCA XFRA DE000HSH5Z10 HCOB SZXVIII16/20 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000HSH5ZW2 HCOB ZS 24 16/20 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000NLB8KT9 NORDLB 3-PH.BD. 10/16 BD02 BON EUR NCA I9AC XFRA IT0004536949 B.T.P. 09-20 BD02 BON EUR NCA BXKA XFRA US05968LAG77 BANCOLOMBIA 11/21 BD02 BON USD NCA KLAC XFRA US482480AD20 KLA 14/21 BD02 BON USD NCA KMYA XFRA US494368BP76 KIMBERLY-CLARK 2020 BD02 BON USD NCA RWLB XFRA US773903AF60 ROCKWELL AU. 15/20 BD02 BON USD NCA XFRA US78012KC627 ROYAL BK CDA 17/20 MTN BD02 BON USD NCA XFRA US9128283Y48 US TREASURY 2020 BD02 BON USD NCA XFRA US912828J504 US TREASURY 2020 BD02 BON USD NCA XFRA US912828UQ10 US TREASURY 2020 BD02 BON USD NCA A1GA XFRA USU0242AAB80 AMER. AIRL. 15/20 REGS BD02 BON USD N