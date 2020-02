FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.02.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 27.02.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.02.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.02.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTPV9N XFRA CA72582B2093 PIVOT TECHNOLOG.SOLUT.NEW 0.028 EUR6M8 XFRA CA61767W1041 MORNEAU SHEPELL 0.045 EURPIG XFRA IE00BGH1M568 PERRIGO CO. PLCEO -,001 0.208 EUR40U XFRA AU0000022477 NB GLOBAL CORP.INCOME TR. 0.005 EUR45U XFRA US68571X1037 ORCHID ISLAND CAPIT.DL-01 0.074 EURLLC XFRA AU000000LLC3 LENDLEASE GROUP STAPL.SEC 0.183 EURS6MA XFRA US81783H1059 SEVEN+I HLDGS UNSP.ADR1/2NIJ XFRA US64031N1081 NELNET INC. CL. A DL-,01 0.185 EUR5IG XFRA GB00B0CM0C50 IDEAGEN PLC LS -,01 0.001 EUR2OY XFRA US2605571031 DOW INC. DL-,01 0.646 EUR5XE XFRA CA30224T8639 EXTENDICARE INC. 0.028 EURXFRA AU0000ATBHN7 ASIAN DEV. BK 20230ON XFRA CA3012831077 EXCHANGE INCOME CORP. 0.132 EURQD2 XFRA AU000000ADA7 ADACEL TECHS LTD. 0.006 EUR1X6 XFRA AU000000CL11 CLASS LTD. 0.015 EUR1H0 XFRA CA17040T3001 CHORUS AVIAT.(VOT.+VAR.) 0.028 EURS0K XFRA CA8585221051 STELCO HLDGS INC. 0.069 EURP55 XFRA IL0011284465 PLUS500 LTD. LS -,01 0.348 EUR6D81 XFRA US26614N1028 DUPONT DE NEMOURS INC. ON 0.277 EUR317A XFRA CA86084H1001 STINGRAY GROUP INC. 0.052 EUR