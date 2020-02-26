FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.02.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 26.02.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
ELUA XFRA HU0000074513 BUD.ELEK.MUEVEK A UF10000
MEK XFRA CA58549W1059 MELKIOR RES INC.
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ELUA XFRA HU0000074513 BUD.ELEK.MUEVEK A UF10000
MEK XFRA CA58549W1059 MELKIOR RES INC.
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