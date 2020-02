FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.02.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 26.02.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

ELUA XFRA HU0000074513 BUD.ELEK.MUEVEK A UF10000

MEK XFRA CA58549W1059 MELKIOR RES INC.

