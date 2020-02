Der DAX hat allein in am Montag und Dienstag zusammengenommen 5,8 Prozent an Wert verloren. Vorbörslich wird er sogar noch niedriger indiziert. Einen ähnlich katastrophalen Start in eine Handelswoche gab es zuvor bislang nur 28 mal, zuletzt im November 2011! Wie es nach solchen Extremereignissen in der Vergangenheit typischerweise weiter ging, untersuchen wir hier.Eines ist klar: Bei einer solch hohen Vola wird es auch in den nächsten Handelstagen keine sprunghaft ruhigere Börse geben. Nach Wochenstarts ...

