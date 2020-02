Während man am Aktienmarkt fassungslos zusieht, wie die Hausse der Leichtsinnigen binnen weniger Tage in sich zusammenfällt und der Dow Jones plötzlich wieder auf dem Niveau von Ende Oktober aufschlägt, pflegt man am US-Anleihemarkt seine eigene Panik. Nur ist es hier eine Kaufpanik.

Den vollständigen Artikel lesen ...