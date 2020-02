Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Vor neun Tagen markierte der DAX zuletzt ein Allzeithoch. Seitdem hat er bereits rund 1.000 Punkte verloren. Die kompletten Jahresgewinne sind dahin. Gestern schloss der DAX mit einem Minus von 1,9 Prozent auf dem tiefsten Stand seit Oktober 2019. Marktidee: USD/JPY. Seit dem Dezember 2016 befindet sich der US-Dollar gegenüber dem Yen in einem übergeordneten Abwärtstrend. Zuletzt schaffte es der Kurs nicht, über einen wichtigen Widerstand zu steigen. Daraufhin erfolgte ein Pullback an eine kurzfristig bedeutende Unterstützung. Dort entscheidet sich, in welche Richtung es weitergeht.