FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PROTEAN ENERGY LTD. SHE1 AU000000POW6
AB/FROM ONWARDS 26.02.2020
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PROTEAN ENERGY LTD. SHE1 AU000000POW6
AB/FROM ONWARDS 26.02.2020
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