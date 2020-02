Der Morgen startete im DAX noch versöhnlich doch wenig später fiel die runde Marke von 13.000 Punkten und die Bären dominierten den Markt. Damit ist der Abwärtstrend fortgesetzt worden und steht nun zur Wochenmitte vor neuen Mehrmonatstiefs. Fortsetzung der Abwärtsbewegung Die Erholung der Nacht im DAX täuschte beziehungsweise hielt nicht lange an. Standen wir am Dienstag vorbörslich noch über 13.120 Punkten so fiel diese Konsolidierungszone recht schnell wieder und der Markt nach Fahrt zu den Tiefs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...