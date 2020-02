Die Entwicklung eines intelligenten Sensors für eine Elektrofahrzeug-Batterie erfordert sorgfältige Planung, um die damit einhergehenden mechanischen und elektrischen Herausforderungen zu bewältigen. Ein Automobilhersteller verwendet zum Beispiel für verschiedene Modelle unterschiedliche Batteriekonfigurationen. Die Anpassung des mechanischen Designs der Batterie an die jeweilige Konfiguration ist teuer und kann Verzögerungen in der Entwicklung und Produktion verursachen. Die Spannungs- und Strommessungen müssen genau sein, insbesondere, weil sie in einer rauschbelasteten Umgebung stattfinden. ...

