Der Flugzeugindustrie-Zulieferer FACC AG konnte im Rumpfgeschäftsjahr 2019 (1. März - 31. Dezember) einen Umsatz in Höhe von 665 Mio. Euro erwirtschaften. Die operative Profitabilität konnte mit 5,2 Prozent auf dem Niveau des Vorjahres gehalten werden. Das EBIT beläuft sich auf 34,6 Mio. Euro. FACC bestätigte die bereits zu Beginn des Jahres kommunizierten mittelfristigen Wachstums- und Ertragsziele. Diese sehen für die nächsten fünf Jahre, unter Berücksichtigung der derzeitigen Marktinformationen, ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 5 % (CAGR) sowie eine Zielmarge (EBIT) in der Bandbreite von 8 - 10 % vor.Die Nettoverschuldung beträgt per 31. Dezember 2019 213,3 Mio. Euro. Der Anstieg der Nettoverschuldung ist ...

