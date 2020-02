FRANKFURT (Dow Jones)--Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt am Mittwochmorgen bis 8.30 Uhr um 6 Ticks auf 176,1 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 176,11 Prozent und das Tagestief bei 175,67 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 57.951 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 34 Ticks auf 215,22 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 5 Ticks auf 135,18 Prozent.

Der Bund-Future nähere sich langsam den Höchstständen vom September vergangenen Jahres an, so die DZ Bank. Während die Zahl der aktuell erkrankten Personen in China bereits leicht abnehme, werde sich der kurzfristige Krankheitsverlauf auf dem europäischen Kontinent vermutlich als richtungsweisend für den Bund-Future herausstellen. Die nächsten Widerstände liegen bei 176,12 und dann 176,38 Prozent.

