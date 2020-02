Hannover (www.anleihencheck.de) - Auf der ersten Sitzung des Jahres am 13. Februar senkte die Mexikanische Zentralbank den Leitzins zum fünften Mal in Folge um 25 Basispunkte auf nunmehr 7,00%, so die Analysten der Nord LB.Dieser Schritt sei erwartet worden. Erstmals seit Mai 2019 sei die Entscheidung einstimmig ausgefallen. Die Notenbanker hätten diesen Schritt mit den Risiken für das Wachstum begründet. Zudem sei die Inflationsrate nahe der Zielmarke von 3% und der Mexikanische Peso (MXN) halte sich zum US-Dollar recht stabil. Nach Erachten der Analysten sei es aber unwahrscheinlich, dass dies der letzte Schritt Banxicos im laufenden Jahr gewesen sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...