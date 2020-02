Seit 1998 schreibe ich nun regelmäßig über die Aktienmärkte und trotz aller Lockrufe der Werbebranche, die mit goldenem Haar, der Loreley gleich, unschätzbare Freuden versprechen, habe ich niemals Werbung für Geld in den Heibel-Ticker aufgenommen. Der Grund: Ich bin der Überzeugung, dass ich meine Energie lieber in ein gutes Produkt (Heibel-Ticker) stecke, als mich von der Loreley ablenken zu lassen.Natürlich bin ich in den vergangenen 22 Jahren unzählige Male kontaktiert worden von den unterschiedlichsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...