Nissan befürchtet, dass der vollzogene Brexit nicht nur das Ende der britischen Autoproduktion bedeuten könnte. Die gesamte Nissan-Fertigung in Europa ist in Gefahr. "Wir wären nicht lebensfähig. Wir könnten unsere Autos einfach nicht mehr verkaufen", so Gianluca de Ficchy, Vorsitzender von Nissan Europe zu einem möglichen harten Brexit. Obwohl er suggerierte, dass die derzeit in Sunderland (Großbritannien) gebauten Modelle im Werk des Partners Renault hergestellt werden könnten, wäre dies ein kostspieliger ...

