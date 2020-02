Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Coronavirus breitet sich weiter in Deutschland aus

Das neuartige Coronavirus hat sich in Deutschland weiter ausgebreitet: Erstmals wurden Infektionen in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen bestätigt. In beiden Bundesländern wurde jeweils ein Patient positiv auf den Erreger getestet, wie die Behörden mitteilten. Damit wurden in Deutschland bislang 18 Ansteckungsfälle nachgewiesen. Sowohl in Baden-Württemberg als auch in NRW arbeiteten die Behörden unter Hochdruck daran, sämtliche Kontaktpersonen der Coronavirus-Patienten zu ermitteln, um eine weitere Ausbreitung des Erregers zu verhindern.

IWF warnt vor Überreaktion auf Coronavirus

Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF) hat Regierungen davor gewarnt, auf die Gefahren der Coronavirus-Epidemie überzureagieren. Gefragt seien nun gezielte und abgewogene Maßnahmen, um eine Belastung der Wirtschaft zu vermeiden, sagte Kristalina Georgieva, die geschäftsführende Direktorin des IWF, in einem Interview. Der Währungsfonds schraube wegen der Epidemie nun seine Erwartungen an das Wirtschaftswachstum herunter und prüfe, ob die wirtschaftlichen Folgen womöglich auf das erste Quartal begrenzt blieben.

US-Gesundheitsbehörde warnt vor Coronavirus-Ausbruch in USA

In den USA warnt die Gesundheitsbehörde vor einem Ausbruch des Coronavirus und daraus resultierenden möglicherweise massiven Folgen. Das Zentrum für Seuchenkontrolle und Prävention (CDC) geht laut eigener Ankündigung nun von einem umfangreicheren Ausbruch in den USA aus und bereite sich auf eine mögliche Pandemie vor. Derzeit sei aber noch unklar, wie schwerwiegend die Bedrohung für die Gesundheit tatsächlich sein werde.

US-Notenbanker: Noch zu früh für Reaktion auf Coronavirus

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Dallas, Robert Kaplan, sieht derzeit noch keine Notwendigkeit, auf die Ereignisse rund um das Coronavirus mit einer Zinssenkung zu reagieren, wie viele an den Finanzmärkten es jetzt für wahrscheinlich halten. "Wir befinden uns immer noch in der heißen Phase, und es gibt einfach eine Menge Ungewissheit", sagte Kaplan.

Hongkong gibt wegen Coronavirus-Krise Bargeld an Bürger aus

Die Regierung in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong begegnet der drohenden Wirtschaftskrise wegen des Coronavirus-Ausbruchs mit einer ungewöhnlichen Maßnahme: Alle dauerhaft in der Finanzmetropole gemeldeten Bewohner erhalten 10.000 Hongkong-Dollar (1.180 Euro) in bar, wie Finanzminister Paul Chan ankündigte. Insgesamt stellt die Stadtregierung 120 Milliarden Dollar im (110 Milliarden Euro) im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Epidemie zur Verfügung.

Hongkongs Wirtschaft schrumpft im vierten Quartal um 2,9 Prozent

Die Wirtschaft Hongkongs ist im vierten Quartal um 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt sank saisonbereinigt um 0,3 Prozent. In einer vorläufigen Schätzung war ein Rückgang von 2,9 Prozent zum Vorjahreszeitraum und 0,4 Prozent im Vergleich zum Vorquartal gemeldet worden.

Merz bestreitet Streben nach "Rechtsruck" der CDU

Der CDU-Vorsitzkandidat Friedrich Merz hat bestritten, dass er die Partei weiter nach Rechts rücken wolle. "Es gibt niemanden in der CDU, der eine Rechtsverschiebung der Partei möchte", sagte Merz in den ARD-Tagesthemen. Er wolle vielmehr, dass sich die Partei "zurück in die Mitte" bewege. Dort hätten sich früher die Stammwähler der Partei befunden, die leider "verloren gegangen" seien.

Altmaier will pauschalen Abstand bei Windkraft offenbar aufgeben - Bericht

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will laut einem Medienbericht den Abstand neuer Windkraftanlagen zu Wohnsiedlungen nun offenbar doch nicht pauschal für ganz Deutschland festlegen. Das berichtet der Spiegel unter Berufung auf einen Formulierungsvorschlag zur Änderung des Baugesetzbuchs, der aus Altmaiers Ressort stamme. Das Ministerium widersprach dem Bericht auf Anfrage von Dow Jones Newswires nicht.

US-Präsidentschaftsbewerber Sanders bei Demokraten-Debatte hart attackiert

Angesichts seiner Favoritenrolle wird der linksgerichtete US-Präsidentschaftsbewerber Bernie Sanders immer schärfer von seinen Konkurrenten attackiert. Bei einer hitzigen TV-Debatte der oppositionellen Demokraten war der 78-jährige Senator wiederholt die Zielscheibe heftiger Angriffe durch seine Mitbewerber. Ihr Hauptvorwurf lautete, dass der selbsternannte "demokratische Sozialist" moderate Wähler verschrecke - und deswegen bei der Wahl im November keine Chance gegen Amtsinhaber Donald Trump habe.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Verbrauchervertrauen Feb 104 (Jan: 104)

Frankreich/Verbrauchervertrauen Feb PROGNOSE: 103

Norwegen Dez Arbeitslosenquote bereinigt 3,9%

Norwegen Dez Arbeitslosenquote bereinigt PROGNOSE: 4,0%

Norwegen Nov Arbeitslosenquote bereinigt war 4,0%

