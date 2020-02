Einmal mehr scheinen die weltweiten Börsen unter akuter Corona-Panik zu leiden: Am Montag erlebte der DAX einen extrem schwachen Handelstag, wobei das Börsenbarometer fast 4 % tiefer schloss als noch am Freitag. Anderen Indizes wie dem Euro Stoxx 50 oder dem S&P 500 erging es nur wenig besser; auch sie verloren deutlich über 3 %. Am Dienstag dann schien sich der DAX erst im Bereich der 13.000-Punkte-Marke zu stabilisieren, bevor er am Nachmittag wieder in Richtung Süden abdrehte und ein erneutes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...