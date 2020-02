EURGBP zeigt sich am Widerstand des Tagescharts von seiner schwachen Seite. Auch die FX-Paarung EURCAD arbeitet in einer ähnlichen Situation an einer Kursumkehr. EURJPY findet nach dem kurzfristigen Bruch des alten Abwärtstrends auch keine Käufer mehr. EURGBP tendiert am Widerstand zur Schwäche Tickmill-Analyse: EURGBP am Widerstand EURGBP kann sich aktuell nicht über dem Widerstand am alten Ausbruchslevel um 0,83870 GBP stabilisieren. Stattdessen bildet der Chart mit den fallenden Hochs um den ...

