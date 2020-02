FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Siltronic -Aktien haben am Mittwoch mit minus 4,4 Prozent zu den größten Verlierern im MDax gezählt. Eine vom Bankhaus Metzler ausgesprochene Verkaufsempfehlung belastete die Titel des Waferherstellers. Der bisherige Jahresgewinn der Papiere des Chipindustrie-Zulieferers ist aufgezehrt.



Die Unsicherheiten um die Auswirkungen des Coronavirus grätschten die gerade begonnene Erholung der weltweiten Waferindustrie ab, schrieb Analyst Holger Schmidt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zumindest im ersten Halbjahr dürften die Belastungen massiv sein./ajx/mis

