Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Angst vor dem Coronavirus dominiert weiterhin das Geschehen an den Rentenmärkten, so die Analysten der Helaba.Solange die Sorgen vor der Virus-Ausbreitung bestünden, stehe das Sicherheitsbedürfnis im Vordergrund der Marktteilnehmer. Zwar seien heute auch die Reden der EZB-Vertreter von Interesse, diese würden aber lediglich die Bereitschaft zu geldpolitischen Lockerungen wiederholen und keine klaren Signale liefern. Die Indikatoren im Tageschart seien aufwärts gerichtet und würden für weitere Kurssteigerungen sprechen. Einen ersten Widerstand würden die Analysten am gestrigen Tageshoch bei 176,21 lokalisieren. Darüber könnten Gewinne bis 176,71/74 folgen. Haltemarken lägen im Bereich 175,12/21 und bei 174,50. Die Trading-Range liege zwischen 175,21 und 176,74. (26.02.2020/alc/a/a) ...

