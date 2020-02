Die Wall Street setzte gestern ihren Ausverkauf fort, wobei allein der S&P 500 in den letzten vier Handelstagen über zwei Billionen USD an Wert verlor hat. Die Sorgen sind hoch, dass sich die Coronavirus-Ausbreitung außerhalb Chinas beschleunigen könnte. Auch die US-Zentren für Seuchenkontrolle und Prävention (CDC) - die immer wieder von einem geringen Risiko sprachen - warnten gestern davor, dass man sich auf eine Verbreitung in den USA vorbereiten solle. Der S&P 500 gab gestern über 3% nach und ...

