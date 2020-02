Okay, wir haben unser Portfolio rechtzeitig auf diesen Crash vorbereitet. Wir konnten in der Rallye trotz hoher Cashquote mit unseren wenigen Positionen insgesamt besser abschneiden als DAX und Dow Jones. In diesen Crash hinein fahren wir mit einer sehr hohen Cashquote und haben bislang deutlich weniger Federn gelassen als DAX (-7%) und Dow Jones (-7%). Das Heibel-Ticker Portfolio liegt nur bei -3%.Ich hatte angekündigt, dass ich von einer deutlicheren Korrektur ab Ende Februar ausgehe. Unser Portfolio ...

Den vollständigen Artikel lesen ...