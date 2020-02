Neckarsulm (ots) -- Lidl startet am 29. Februar wöchentliches Samstags-Gewinnspielmit über 17 Millionen Sofortgewinnen- Für mindestens 20 Euro einkaufen und Preise im Gesamtwert vonüber 2,4 Millionen Euro erhalten Beim Wocheneinkauf ganz nebenbei ein Haus, ein schickes Auto oder eine Kreuzfahrt gewinnen - Lidl macht es möglich: Am kommenden Schalttag startet der Lebensmitteleinzelhändler das Samstags-Gewinnspiel "Knack das Glücks-Ei". Zwischen dem 29. Februar und dem 11. April 2020 können Lidl-Kunden, die samstags für mindestens 20 Euro einkaufen, mit etwas Glück Preise im Wert von über 2,4 Millionen Euro gewinnen. "Bei uns kann man zum gewohnt günstigen Lidl-Preis einkaufen und auch noch richtig abräumen", sagt Jürgen Achenbach, Geschäftsführer Marketing bei Lidl Deutschland. "Wir wollen unsere Kunden immer wieder neu überraschen und freuen uns, dass wir mit dem Samstags-Gewinnspiel einigen von ihnen den ein oder anderen Wunsch erfüllen können - vorausgesetzt das Glück ist auf ihrer Seite."Innerhalb des Gewinnspielzeitraums erhält jeder Kunde samstags ab einem Einkauf von 20 Euro an der Kasse ein Rubbellos. Nach dem Freirubbeln des Glückscodes kann der Kunde seinen Code auf www.lidl-gluecksei.de (http://www.lidl-gluecksei.de) eingeben und sich bis zum 15. April 2020 mit seinen Daten registrieren - anschließend erfährt er sofort, was er gewonnen hat. Und das Beste kommt zum Schluss: Am Ende des Aktionszeitraums wird unter allen registrierten Glückscodes zusätzlich der Hauptgewinn ausgelost - ein Haus im Wert von über 250.000 Euro. Darüber hinaus gibt es zahlreiche attraktive Preise wie zehn MSC Cruises Kreuzfahrt-Reisen, 20 BMW i3 oder 500 Panasonic-Fernseher zu gewinnen - und bei über 17 Millionen Sofortgewinnen geht niemand leer aus.Aufmerksamkeitsstarke Print- und Online-KampagneIm Mittelpunkt des Gewinnspiels steht das Hauptmotiv "Knack das Glücks-Ei", das mit Fensterplakaten, Abgreifständern, Aufsteckern und Türaufklebern ab dem 29. Februar in den Filialen sichtbar ist und bereits im aktuellen Haushaltshandzettel beworben wird. Zusätzlich wird die Aktion zielgruppenspezifisch über die sozialen Netzwerke Facebook und Instagram freitags und samstags im Aktionszeitraum wöchentlich gespielt. Anzeigen in Online- und Printmedien sowie Radio-Spots ergänzen die Gewinnspiel-Kommunikation bis zum 11. April.Über Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidl in 32 Ländern präsent und betreibt rund 10.800 Filialen in derzeit 29 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 83.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenen Kategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz in Höhe von 81,2 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 22,7 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/4530830