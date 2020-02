FRANKFURT (Dow Jones)--Bei Bayer gibt es einen Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrates. Werner Wenning, der das Kontrollgremium seit 2012 leitet, wird das Amt zum Ende der diesjährigen Hauptversammlung aufgeben und Platz machen für Norbert Winkeljohann. Der Aufsichtsrat beschloss auf seiner aktuellen Sitzung, den 62-jährigen Manager zu seinem Vorsitzenden zu wählen.

Winkeljohann war vor zwei Jahren nach seinem Rückzug als Vorstandschef von PricewaterhouseCoopers Europe Kontrolleur bei Bayer geworden. Der Platz des ausscheidenden Chefkontrolleurs Wenning soll vom ehemaligen Tui-Finanzchef Horst Baier übernommen werden. Darüber müssen die Aktionäre am 28. April entscheiden. Baier soll dann von Winkeljohann den Vorsitz im Prüfungsausschuss übernehmen.

Der 73-jährige Wenning sagte, eigentlich habe er sich schon im vergangenen Jahr zurückziehen wollen, sei aber angesichts der damaligen Lage des Konzerns dem Wunsch des Aufsichtsrates gefolgt, noch länger zu bleiben. Inzwischen sei Bayer aber "auf einem sehr guten Weg" sowohl in operativer Hinsicht als auch mit Blick "auf die Handhabung der rechtlichen Themen in den USA", so Wenning. "Daher ist jetzt ein guter Zeitpunkt, mein Amt an einen Nachfolger zu geben".

Bayer arbeitet mit Hochdruck an einer milliardenschweren Vergleichslösung zur Beilegung der mehr als 40.000 Glyphosat-Schadensersatzklagen.

