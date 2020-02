Paris (www.aktiencheck.de) - Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) bewegte sich in den vergangenen Wochen unter den 1.044 USD abwärts, konnte aber Mitte Februar aus dem mehrwöchigen Abwärtstrend nach oben ausbrechen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht. Nach einem Fehlausbruch über die 992 USD habe an den Vortagen aber ein Abverkauf bis in den Bereich 922 USD eingesetzt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...