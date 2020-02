Unterföhring/München (ots) - 26. Februar 2020. ProSieben zückt das Lichtschwert: Am Sonntag, 22. März 2020, feiert der Sender gemeinsam mit allen Star Wars Fans die weit, weit entfernte Galaxis. Großartiges Prime-Time-Highlight für alle Anhänger der hellen und der dunklen Seite ist dabei die exklusive Premiere des ersten Teils der mit Spannung erwarteten Disney+ Serie "The Mandalorian" um 20:15 Uhr. Direkt im Anschluss zeigt der Sender die Free-TV-Premiere von "Star Wars: Die letzten Jedi" um 20:50 Uhr. Bereits um 17:50 Uhr wird in "Star Wars: Episode V - Das Imperium schlägt zurück" erzählt, wie Kopfgeldjäger wie der Mandalorianer ihrem Geschäft nachgehen.ProSieben-Chef Daniel Rosemann: "ProSieben ist die erste Adresse im deutschen Free-TV für alle Fans von Obi Wan und Yoda. Die Zusammenarbeit von ProSieben und der Walt Disney Company hat schon beim DISNEY DAY und dem MARVEL DAY die gemeinsame Kraft unserer Marken beim Zuschauer gezeigt."Disney Chef Roger Crotti: "ProSieben ist unser langjähriger und bewährter Partner von Star Wars im deutschen Free-TV und wir freuen uns sehr, dass diese exklusive Premiere des Disney+ Originals 'The Mandalorian' zwei Tage vor dem offiziellen Start auch dort zu sehen ist."Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SEPeter EschTel. +49 (89) 9507-1177Peter.Esch@ProSiebenSat1.comwww.ProSiebenSat1.comThe Walt Disney Company Germany GmbHChristine Weber & Cornelia RunkelTel. +49 (89) 99340-0Christine.weber@disney.comCornelia.runkel@disney.comBildredaktion:Alexandra SchmittTel. +49 [89] 9507-1322Alexandra.Schmitt@ProSiebenSat1.comAlle Ansprechpartner zu den Programmen von ProSieben finden Sie unter www.p7s1-pr.de .Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4530905