Der DAX fällt unter 12.400 Punkte. Die Angst vor einer weltweiten Ausbreitung des Virus und einer Rezession in der Eurozone schiebt den DAX tief in die roten Zahlen. Wir halten die Bewegung für Übertrieben und glauben kurzfristig an ein Comeback. Dazu empfehlen wir den Bull MC5MSM auf den DAX mit Hebel 5.

Den vollständigen Artikel lesen ...