Brüssel (www.fondscheck.de) - In 2019 verzeichnete Degroof Petercam Asset Management (DPAM) eine starke organische Wachstumsdynamik, die seine solide 3- und 5-jährige Anlageperformance sowie seine Kundenservice-Kultur widerspiegelt, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...