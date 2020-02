Die zunehmenden Sorgen vor einer globalen Ausbreitung des Covid-19-Virus ("Coronavirus") haben an den Kapitalmärkten heftige Turbulenzen ausgelöst. An den Aktienmärkten wurde zum Wochenstart eine regelrechte Verkaufslawine in Gang gesetzt. Quelle: Shutterstock Aber es gab auch Gewinner. So konnten die Anleihekurse an den Rentenmärkten zum Teil deutlich zulegen. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen fiel im Gegenzug auf ein den tiefsten Stand seit 3,5 Jahren. Das wiederum kam dem Goldpreis entgegen, der von einem sinkenden Realzins und natürlich auch seinem Ruf als "sicherer Hafen" profitieren ...

