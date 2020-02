Die internationale Ausbreitung des Coronavirus hat zuletzt die osteuropäischen Aktienmärkte weiter unter Druck gebracht. Die Unsicherheit über das Ausmaß und die wirtschaftlichen Folgen machen den Märkten zunehmend zu schaffen. Der Moskauer Leitindex RTSI rutschte nach einem verlängerten Wochenende am Dienstag um 5,16 Prozent auf 1.446,11 Punkte ab. Wegen eines Nationalfeiertags war die Börse in Russland am Montag geschlossen geblieben. Auch am heutigen Mittwoch setzt sich der Abwärtstrend fort. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...