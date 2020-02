Bonn (ots) - Anmoderationsvorschlag:Mit der Adventszeit ist die große Spendenzeit ja eigentlich vorbei.Eine Zeit, in der es viele Galas und Aktionen in Funk und Fernsehen gab, um Geld für die Ärmsten der Armen zu sammeln. Allerdings brauchen diese Menschen nicht nur ein Mal im Jahr unsere Hilfe, sondern viel mehr Unterstützung. Und das geht auch ohne aufwendige Galas, großes Tamtam und prallgefülltes Bankkonto. Bestes Beispiel hierfür ist die Aktion beard4education - also Bart für Bildung. Jessica Martin berichtet.Sprecherin: Seit 2014 gibt es die Aktion beard4education, bei der Jonas von den Driesch seinen Bart und sein Netzwerk nutzt, um Spenden zu sammeln.O-Ton 1 (Jonas von den Driesch, 20 Sek.): "Im Prinzip hab ich begonnen und einen Monat lang nicht rasiert und dann eine Woche lang mit dem Schnäuzer. Im dritten Jahr habe ich mir dann den Bart blond gefärbt. Andere Leute haben sich den lila gefärbt. Es geht eigentlich darum, den Bart wachsen zu lassen und dass dann auf Instagram zu setzen, und dann finden die Leute das lustig, weil so kennen sie einen nicht und dann kann man sagen: 'Okay, hier, spend' mal 20 Euro oder 30 Euro.'"Sprecherin: So kamen in den vergangenen Jahren schon über 20.000 Euro zusammen. Mit dem Geld werden Bildungsprojekte in Syrien über die Organisation HELP - Hilfe zur Selbsthilfe unterstützt.O-Ton 2 (Jonas von den Driesch, 25 Sek.): "Ich finde den Ansatz von HELP, dass sie wirklich den Leuten vor Ort helfen wollen, sich selber zu helfen, entspricht meinen Werten. Und ich habe mich dann mit der Website vertraut gemacht und ein paar Gespräche geführt und hatte ein sehr gutes Gefühl, und fand deren Projekte in Syrien sehr interessant. Und seit 2014 werden diese Projekte unterstützt, um dort Schülern und jungen Erwachsenen zu helfen, ihre Zukunftsoptionen zu verbessern."Sprecherin: Allein im vergangenen Jahr konnten mit den Spenden von beard4education vier Klassenzimmer in der Nordsyrischen Stadt Al-Hasaka renoviert werden. Das hat der Initiator aber nicht allein geschafft. Seit drei Jahren machen viele Bekannte bei der Aktion mit und rufen selbst zu Spenden auf - auch Frauen.O-Ton 3 (Jonas von den Driesch, 14 Sek.): "...die sich durch kreative Bärte und aufgemalte Bärte auf Social Media präsentieren und dadurch viel Aufmerksamkeit erzeugen. Ein paar von den Frauen haben sich Koriander ins Gesicht geklebt für ein Foto. Das heißt, Frauen können auf jeden Fall mitmachen, ja!"Abmoderationsvorschlag:Man muss also kein prallgefülltes Bankkonto haben, um anderen Menschen zu helfen. Es geht auch anders, wie es Jonas von den Driesch zeigt. Seit 2014 gibt es die Aktion beard4education, bei der er sich einen Bart wachsen lässt und so Spenden einsammelt. Mehr zu dazu und zur Aktion beard4education finden Sie zum Beispiel bei Instagram oder auch im Netz unter help.de.Pressekontakt:Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V.Sandra SchillerPressesprecherinReuterstr. 15953113 BonnFon: +49 228 91529-13E-Mail: schiller@help-ev.dewww.help-ev.deOriginal-Content von: Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15739/4530987