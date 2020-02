München (ots) - Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.:



"Das Corona Virus wird deutliche Auswirkungen auf die bayerische Wirtschaft haben. Das betrifft die mittelbaren Auswirkungen des Virus aus China, die die Wertschöpfungsketten unserer Industrie mindestens unsicher machen, in einigen Fällen schon unterbrochen haben. Dies gilt aber auch aufgrund der zurückgehenden Nachfrage aus China, die unsere exportorientierte Wirtschaft beeinträchtigt. Durch das Auftreten des Virus in Norditalien wird diese Wirkung erheblich verstärkt, da die bayerische Wirtschaft mit Norditalien besonders verschränkt ist. Die Auswirkungen auf den bayerischen Tourismus sind vorhanden, aber in ihrem Ausmaß noch nicht abschätzbar. Das wird das bayerische Wirtschaftswachstum für dieses Jahr deutlich negativ beeinflussen. Ausmaß, Tiefe und Dauer der Wirkungen sind derzeit nicht abschätzbar. Neben dem guten Gesundheitsschutz muss die Bundesregierung jetzt Wachstumsimpulse setzen, um die ohnehin sich in einer schwierigen Lage befindliche Wirtschaft zu stärken."



