BERLIN (Dow Jones)--Wenn Behörden wegen des Coronavirus Betriebsschließungen veranlassen, müssen Arbeitgeber den Beschäftigten ihren Lohn weiterzahlen. Das bestätigte das Bundesarbeitsministerium dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Kann der Arbeitgeber bei Auftreten des Coronavirus aufgrund einer behördlichen Anordnung des Infektionsschutzes Arbeitnehmer nicht beschäftigen, werden diese von der Verpflichtung zur Arbeitsleistung frei. Die Erbringung der Arbeitsleistung ist ihnen unmöglich", teilte ein BMAS-Sprecher laut den Angaben mit.

"Die ausgefallenen Arbeitszeiten müssen grundsätzlich nicht nachgearbeitet werden", hob er hervor. Im Hinblick auf die Entgeltfortzahlung gelte, dass der Arbeitgeber grundsätzlich weiter zur Entgeltzahlung verpflichtet bleibe, wenn die Arbeitnehmer arbeitsfähig und arbeitsbereit seien, aber der Arbeitgeber sie aus Gründen nicht beschäftigen könne, die in seiner betrieblichen Sphäre lägen.

Das Ministerium begründete dies mit dem Betriebsrisiko nach 615 Satz 3 BGB. Dazu gehörten auch von außen auf den Betrieb einwirkende Umstände, die sich für den Arbeitgeber als ein Fall höherer Gewalt darstellten, wie Naturkatastrophen. "Gleiches gilt grundsätzlich auch für behördliche Anordnungen, die zu einem Arbeitsausfall führen", sagte der BMAS-Sprecher. "Muss ein Betrieb also aus rechtlichen Gründen aufgrund behördlicher Maßnahmen des Infektionsschutzes (zum Schutz vor einer Pandemie) vorübergehend eingestellt werden, so trägt der Arbeitgeber das Betriebsrisiko. Die Arbeitnehmer behalten also ihren Entgeltanspruch, auch wenn sie nicht arbeiten können."

Allerdings wies der Sprecher darauf hin, dass in Situationen, wo weder Arbeitnehmer noch Arbeitgeber den Ausfall zu vertreten hätten, Arbeitsverträge und Tarifverträge andere Regelungen beinhalten könnten. Entsprechende Vereinbarungen müssten allerdings "hinreichend deutlich und klar" formuliert sein. Denkbar wäre laut BMAS auch ein Anspruch auf Kurzarbeitergeld, wenn ein Arbeitgeber Kurzarbeit beantragt und die zuständige Arbeitsagentur den Antrag genehmigt.

