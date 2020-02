Dass wir just in der schlimmsten Börsephase seit dem Auftauchen des Brexit-Gespensts (das dann börslich keines war) im Juni 2016 mit dem Depot starteten, ist natürlich Pech. Der ATX ist ytd 9 Prozent im Minus und da macht es keine Freude, wenn das wikifolio DE000LS9BHW2 "nur" 7 Prozent im Minus ist, verhindern kann man es als ATX-Follower trotzdem nicht. Beim Depot ist die Entwicklung abgesoftet, da sind wir 3,3 Prozent vom Startwert entfernt. Freilich ist die Strategie mit den Bonuszertifikaten in so einer Marktphase nicht ideal, nur selten halten diese einen Stresstest nicht aus, diesmal ist es halt alles schnell und heftig. Ich werde dieser Strategie aber treu bleiben. Aktuell wackeln die Barrieren der Produkte auf Lenzing, OMV, auch Do&Co ist auch nicht ganz in ...

