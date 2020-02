München (ots) - Die erste bundesweite Konferenz zum Thema Fashion & Künstliche Intelligenz findet in München im Rahmen der Münchener Creative Business Week am 12. März 2020 statt.Im Fokus der Veranstaltung, die von dem Responsive Fashion Institute organisiert wird, stehen "disruptive" Veränderungen innerhalb der lokalen und globalen Modeindustrie. Eine hochkarätig besetzte internationale Experten-Runde diskutiert über aktuelle Chancen, Potentiale und Herausforderungen von künstlicher Intelligenz innerhalb der unterschiedlichsten Anwendungen und Gestaltungsformen der Mode. Zu den Speakern gehören u.a. Jonathan Chippindale (Holition, London), Karinna Nobbs (HOT:SECOND, London), Lars Doemer (GoBlu, Münster), Luca Morena (Next Atlas, Turin), Luciana Ledesma (AI Dragons, Maastricht) sowie Prof. Dr. Rudolf Seising (Deutsches Museum, München).Durch den Wissens- und Erfahrungsaustausch der AI FASHION Veranstaltung wollen die Organisatoren das Bewusstsein für nachhaltige Mode und das Wissen zu einem ethischen Umgang mit Daten und Algorithmen im Modebereich verstärken.Begleitend findet auch am 12. Und 13. März eine öffentliche Ausstellung zu diesem Thema statt; dies ist eine öffentlich zugängliche und raumfüllende Projektion von erfahrungsorientierten, experimentellen und interaktiven visualisierten Daten, die das Verhalten der Endverbraucher zeigen, durchgeführt von der international bekannten Innovationsagentur Holition aus London, Großbritannien.Ausgerichtet ist die Ausstellung an Besucher aller demographischen und sozioökonomischen Hintergründe, die Nachhaltigkeit in dem Modebereich zu ihren Interessen zählen. Darüber hinaus, fördert das Projekt Münchner Individuen und Unternehmen, der Wissenstransfer und -Ausbau innovativer Technologien und die Etablierung eines internationalen Austausches für eine zukünftige Zusammenarbeit von Münchner Kreativen und Firmen mit potentiellen Kooperationspartnern.KONFERENZDonnerstag 12. März, 18:00 Uhr - 23:00 Uhr Unternehmerforum (Konferenz & Panel - mit Anmeldung)AUSSTELLUNG öffentlich zugänglichDonnerstag 12. März /Freitag 13. März 09:30 Uhr - 17:00 UhrWO: Ehrensaal, Deutsches Museum, MünchenRESPONSIVE FASHION INSTITUTEDas Responsive Fashion Institute ist ein Unternehmen mit der Kernkompetenz, experimentelle, zukunftsorientierte und nachhaltige Technologien für lokale und globale Fragestellungen der Modebranche zu prototypisieren, kommerzialisieren und zu fördern. Das Ziel des Instituts besteht darin, Produkte zu entwickeln, Designansätze zu testen, das Engagement zu fördern, den Dialog zu unterstützen und die Diskussion über Innovation und Nachhaltigkeit zu verstärken. Hierzu werden die digitalen und analogen Instanzen durch verschiedene Aktivitäten zusammengeführt.Durch technischen Innovationen und den Einsatz von Blockchain Technologie und Künstlicher Intelligenz kann diese notwendige nachhaltige Transformation vollzogen und neue Geschäftsfelder im Modebereich entwickelt und erschlossen werden.Pressekontakt:RESPONSIVE FASHION INSTITUTENatasha Binar+49 177 375 06 18nb@responsivefashion.institutewww.responsivefashion.instituteOriginal-Content von: Responsive Fashion Institute, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141808/4531115